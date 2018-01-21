В Омске возросли цены на дизельное топливо

Сегодня, 11:16

В Омске очередной раз возросла цена на топливо для автомобилей. В этот раз повышение коснулось дизельного топлива, которое уже дорожало в ноябре прошедшего года.

Согласно официальной информации, которая размещена на сайтах лидирующих сетей АЗС, теперь дизельное топливо от фирмы «Топлайн» составляет 43,2 рубля, от компании «Газпром нефть» немного дешевле – 40,3 рубля, а от «Лукойла» - 44,82 рубля. Цена пока что возросла только на 20 копеек. Но стоит отметить, что увеличение цены на автомобильное топливо в России будет наблюдаться и в следующем месяце, и на протяжении всего грядущего года вообще.

В конце 2017 года в Омске цена на бензин увеличивалась уже не несколько раз. По информации Омскстата, в ноябре 2017 годе топливо АИ-80 подорожало на 1,5%, а более элитные марки бензина, такие как АИ-92 и выше, стали дороже на 1,3%. Газ пропан и бутан вырос в цене на 1,6%. Самое большое подорожание коснулось дизельного топлива. Его цена выросла на 5,7%.

Ожидаемое подорожание связано с повышением акцизов и налогов для компаний. Поэтому в ближайшее время будет наблюдаться стабильный и плавный рост цены на бензин и другие виды топлива.