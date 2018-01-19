Танкер с российским газом развернули у берегов США

Вчера, 17:15

Газовый танкер Gaselys французской компании Engie, перевозящий из Великобритании в Бостон сжиженный газ с российского завода «Ямал СПГ», находясь уже у побережья США, по неизвестным причинам внезапно сменил курс и направился в испанский порт Альхесирас. По подсчётам экспертов, судно прибудет в Европу на следующей неделе.

Что заставило владельцев танкера экстренно сменить курс за день до прибытия в Соединённые Штаты, пока не известно. Компания-собственник газа информацию, распространённую в ведущих западных масс-медиа, не комментирует.

Напомним, ранее СМИ узнали о поставке сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» в США. Судно с ресурсами отправилось из России в Великобританию, где и разгрузилось. Там газ был перекачан на танкер Gaselys и отправлен в Штаты. Представители компании «НОВАТЭК» пояснили, что к указанному товару отношения не имеют, поскольку он был перепродан малазийской компании ещё при загрузке на заводе.