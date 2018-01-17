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Набиуллина призвала не впадать в эйфорию из-за высокой цены на нефть

Вчера, 18:02

В ходе Гайдаровского форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала оптимистов не впадать в эйфорию из-за высоких мировых цен на нефть. По мнению главного финансиста страны, не нужно связывать экономическое развитие со спекуляциями на нефтяном рынке.

Набиуллина напомнила присутствующим, что после рекордного скачка цены более чем в 70 долларов за баррель, который был зафиксирован в конце прошлой недели, вступили в действие спекулятивные механизмы, которые обслуживают ставки на понижение. Поэтому привязывать развитие России к баррелям является неприемлемым и недальновидным шагом.

Глава Банка России считает, что в стране наступило время, когда нужно внимательно изучать показатели по всем отраслям промышленности, чтобы устранить перекос в сторону добывающей отрасли. В частности, современные условия предполагают развитие высокоточных производств, которые могут стать локомотивом восстановления экономики после стагнации последних кризисных лет.


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