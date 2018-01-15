В Украине власти сняли санкции с российского "Южтранса"

Вчера, 20:21

Власти Украины официально освободили от действующих санкций российскую компанию «Южтранс». Именно под покровительством этого предприятия ранее государство получало антрацит.

На главном официальном портале Минэкономразвития Украины появилось сообщение 15 января текущего года, текст которого гласит о снятии всех санкций с украинской стороны касательно предприятия «Южтранс». Эта организация ранее курировала поставки угля в Украину. Официально этот холдинг зарегистрирован на территории РФ, что и послужило поводом для наложения ограничений с 30 октября прошлого года.

Как было отмечено специалистами, большинство угля, который ввозился в Украину в 2017 году, поступало из России. Причина, по которой правительство Украины резко изменило свою точку зрения относительно «Южтранса», пока осталась за занавесом тайны. Кроме множественных украинских предприятий, уголь также получала корпорация «Донбассэнерго».