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Главный буровой подрядчик "Газпрома" ушел из офшоров

Сегодня, 15:38

Компания "Газпром бурение", которая является главнейшим буровым подрядчиком "Газпрома", завершила процесс по деофшоризации. Отныне ею не владеют офшорные организации. Таким образом, с 29 декабря компанией официально руководят три физических лица: Игорь и Борис Ротенберг, а также Александр Замятин.

Игорю Роттенбергу принадлежит 78% компании, Борису Роттенбергу 16%, а Александр Замятин владеет 5%. Представители Роттенберга назвали данную сделку процессом деофшоризации.
Четыре года назад миллиардер из России Аркадий Ротенберг сообщил, что продал компанию, занимающуюся строительством нефтескважин, своему сыну Игорю Роттенбергу, назвав текущий вид бизнеса его заслугой.
Но тогда остальные совладельцы организации названы не были.


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