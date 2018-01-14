Стартап Fluence Energy поставил задачу превзойти результаты Tesla

Сегодня, 10:35

Новый совместный проект американской корпорации AES и немецкой компании Siemens – стартап Fluence Energy – заявил о намерении превзойти рекорды в сфере энергетики, установленные Tesla. Глава фирмы уже анонсировал подписание соглашения в сфере поставок энергоносителей со 160 государствами.

С момента создания FE руководство компании не скрывало своих амбициозных целей. Специалисты бренда взяли ориентир на достижения детища Илона Маска – компании Tesla, которая уже успела поставить ряд никем не побитых рекордов в данной области. В данный момент, как пояснили представители американо-немецкой фирмы, проект находится на этапе лицензирования и сертификации, однако уже сейчас у руководства есть предварительные соглашения на работу с правительственными структурами множества государств.

А между тем, Tesla продолжает набирать обороты, в том числе в сфере автомобилестроения. К примеру на днях компания начала продажу серийных экземпляров нового электрокара Model 3.