«Газпром» будет извлекать гелий-3 в Восточной Сибири

Сегодня, 11:33

Российская энергетическая госкорпорация «Газпром» рассматривает возможность извлечения изотопа гелий-3. Бюджет проекта составит 81 миллион рублей, сроки реализации – до мая 2021 года.

Специалисты «Газпрома» уже приступили к изучению месторождений Ковыктинское и Чаяндинское (Восточная Сибирь), известных как крупнейшие содержатели гелия. Госкорпорации осталось решить маркетинговые и технологические задачи, от которых зависит добыча, хранение и логистика изотопа гелий-3. На реализацию проекта уйдет 3 года и 81 миллион рублей.

Отметим, гелий-3 образуется в результате происходящих на поверхности Солнца термоядерных реакций. Множество данных изотопов можно найти на поверхности Луны, облученной солнечным ветром. Земля не способна похвастаться большими запасами гелия-3, так как магнитное поле защищает ее от ветра Светила. Научное сообщество изучает вероятность использования данных изотопов в термоядерных реакциях.