Даниэль Смит о том, как шведы нашли верный способ решения проблемы обращения с мусором

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ФАН опубликовало на своем интернет-портале материал, автором которого выступает канадский общественно-политический деятель Даниэль Смит. В публикации рассказывается о том, как в Альберте (четвертая по величине и одна из богатейших провинций в Канаде) назрела проблема обращения с ТКО. Их захоронение уже не несет в себе желаемого эффекта. Именно поэтому в Альберте думают о том, чтобы обратиться к шведскому опыту. Эта скандинавская страна с 1904-го года занимается сжиганием своего мусора. Она так в этом поднаторела, что каждый год привозит для сжигания свыше 1,3 миллиона тонн ТКО дополнительно из Великобритании, Ирландии и Норвегии. Часть сжигается, а часть — перерабатывается. В общей сложности на территории Швеции действуют 32 мусоросжигательных завода (МСЗ).

Стоит отметить, что в России сегодня проблема утилизации отходов встала как никогда остро. Долгие годы отходы утилизировались на полигонах, но теперь, в частности, в Московском регионе и Татарстане места для этого нет. «Дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» в связи с этим займется строительством четырех МСЗ в МО и одного — в Татарстане. В рамках проекта в Подмосковье также возведут 70 сортировочных станций, 50 перегрузочных станций и 11 мусороперерабатывающих комплексов. К тому же, будет активно вестись экологическое просвещение граждан для привития культуры раздельного сбора мусора по примеру Северной Европы и Японии.