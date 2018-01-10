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Европа потеряет миллиард долларов из-за сокращения поставок газа Украине

Вчера, 21:11

Европа в 2018 году потеряет один миллиард долларов по причине уменьшения подачи газа Украине. Причина сокращения обьёмов - решение Стокгольмского суда, который обязал Киев продолжить импорт природного газа из России после двухлетней паузы.

Начиная с 2013 года, Евросоюз занимается поставками газа в Украину. Таким образом, только в 2017 году в столицу импортировалось 14 миллиардов кубометров. Такие объёмы можно сравнить с годовым потреблением Бельгии. Зимой 2017 года Стокгольмский суд вынес постановление, что Киев обязан выплатить России более, чем миллиард долларов в качестве долга.

Кроме того, Украина должна будет в текущем году и до того, как действие контракта завершится в 2019 году, сделать закупку в размере пяти миллиардов кубических метров газа.


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