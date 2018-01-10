В Украине запустят первую солнечную электростанцию на ЧАЭС

Вчера, 18:46

В Украине готовятся к запуску первой на территории страны солнечной электростанции, которая буде располагаться вблизи нового саркофага на территории Чернобыльской АЭС.

Со слов Евгения Варягина, руководителя украинско-немецкой компании Solar Chernobyl, мощности энергии, полученной от Солнца на данной электростанции, будет хватать для удовлетворение потребностей в электричестве деревни среднего размера, или порядка 2000 квартир. Располагаться электростанция будет в 100 метрах от нового саркофага, которым был накрыт взорвавшийся реактор на Чернобыльской атомной электростанции.

Для установки 3800 фотоэлектрических панелей, которые разместили на территории, площадью 1,6 гектара, был затрачен 1 миллион евро. Данные расходы планируется возместить через сеть лет работы станции, что произойдет в том случае, если солнечных дней на территории установки будет не меньше, чем в южной части Германии.

Украинские власти, после прекращения покупки природного года у Российской Федерации, совершают все возможные действия для максимального использования зоны Чернобыля, предоставляя зарубежным компаниям порядка 25 кв. км. для установления там солнечных панелей. Из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения данных земель, бурить или копать почву на территории бывшей станции запрещено.