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В 2017 году АЭС России увеличили выработку электроэнергии на 3,3%

Вчера, 20:37

В 2017 году АЭС в России увеличили активную выработку электроэнергии на 3,3%. Об этом сообщают на официальном ресурсе Росэнергоатома.

Согласно опубликованному документу, в 2017 году Атомные электростанции, функционирующие на территории Российской Федерации, смогли выработать 202,868 миллиардов кВт.ч. Таким образом, предприятиями был установлен абсолютный рекорд за полную историю существования отечественной атомной энергетики. Рост в процентном соотношении составил 3,3.

Эти показатели приближаются к абсолютному рекорду по активной выработке энергии, зафиксированному во времена Советского Союза. Тогда максимум отметили в 1989 году и полная выработка составила 212,58 миллиардов кВт.ч. На тот момент статистика учитывала атомные электростанции, функционирующие в Армении, Украине и Литве. данные опубликованы представителями Росэнергоатома.


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