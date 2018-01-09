В ФАС поступила жалоба «Роснефти» на аукцион на газовые активы «Алросы»

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В ФАС от «Роснефти» пришла жалоба на условия торгов газовыми активами АК «Алросы». При всём этом просьба на их покупку от компании в службу ещё не поступала. Ходатайство пришло, а жалоба ещё нет.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 29 декабря сообщил, что его компания подавала в ФАС заявку на разрешение принять участие в торгах на покупку газовых активов «Алросы». Вместе с просьбой компания направила в ведомство и жалобу, которая оспаривала условия аукциона.

Леонтьев объяснил, что «Роснефть» решила подать заявку специально, чтобы потом её никто не обвинил в том, что компания старается протестовать против условий торгов, из-за опоздания подачи прошения.

Также «Роснефть» просила у Минфина и Росимущества поменять условия самих торгов. Руководство считает, что оно не сильно соответствует международному стандарту. То, что нет информации о продаваемых предприятиях, может составит определённые риски для потенциальных покупателей. «Роснефть» также отправила в Роснедра просьбу с предоставлением информации о геологическом качестве активов «Алросы», которые решили продать.

В «Алросе» отмечают, что предприятие предоставляет всем потенциальным участникам торгов все технические и финансовые данные и ждёт, что условия аукциона изменят в связи претензиями «Роснефти».