СМИ узнали о поставке партии газа с проекта «Ямал СПГ» в США

Сегодня, 13:06

В Великобритании готовят к отправке в США танкер со сжиженным газом из проекта «Ямал СПГ». Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта MarineTraffic, отслеживающего перемещение морских судов.

Французский танкер Gaselys, предназначенный для транспортировки сжиженного газа, должен в ближайшее время с грузом отправиться в Бостон из британского терминала Isle of Grain. Туда же несколько дней назад прибыли и разгрузился танкер «Кристоф де Маржери», который вёз газ из «Ямал СПГ». В итоге энергоносители российского происхождения могут уже в этом месяце попасть в США.

Ситуацию уже прокомментировал глава пресс-службы компании «НОВАТЭК» Юрий Мелихов, который пояснил, что договорённостей о поставках газа в США, как и в принципе соглашений о долгосрочном сотрудничестве, у производителя нет. Вместе с тем он заявил, что ресурсы, о которых идёт речь, были проданы ещё на Ямале малазийской компании Petronas, которая, вероятно, и перепродала их в США.