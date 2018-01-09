«Лукойл» вновь поднял цены на бензин

Сегодня, 10:55

На своих заправках в Уфе «Лукойл» вновь, уже во второй раз в наступившем году, поднял цены на бензин. Автолюбители региона неприятно удивились данному факту сегодняшним утром.

Подорожание коснулось АИ-92. Накануне им можно было заправиться по цене 37,55 рублей. Сегодня ценник вырос до показателя 38,25 рублей.

В то же время, цена на остальные бензиновые марки пока осталась неизменной. Самой дорогой остаётся АИ-95 ЭКТО. Литр этого топлива доступен за 41,40 руб. Чуть дешевле АИ-95 ЕВРО за 41 рубль. За литр дизтоплива, как и прежде, необходимо выложить 41,10 руб.

Первое повышение цен на заправках «Лукойл» в этом году произошло 2 января. Автовладельцы Уфы недоумевают в соцсетях, почему в регионе, где осуществляется крупнейшая нефтедобыча, цены на топливо столь запредельны.

Эксперты сообщают, это является следствием того, что «Лукойл» на рынке топлива занимает доминирующее положение. Это позволяет компании увеличивать цены на свой продукт, практически, бесконтрольно.

ФАС уже приступила к проверкам фактов бесконтрольного поднятия цен «Лукойл» в нескольких регионах.