В Ижевске ожидают рост цен на бензин в 2018 году на 1,5 рубля

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Не менее, чем на 1,5 рубля в течение следующих 12 месяцев вырастут цены на бензин и дизельное топливо в Ижевске. К такому мнению пришли эксперты на основании анализа целого ряда факторов.

За последнее время, как напоминают специалисты, в регионе уже прошло два этапа повышения цен. В декабре стоимость топлива «скакнула» на 30-60 копеек, однако это далеко не предел, уверены аналитики. Уже скоро рыночная динамика может продиктовать очередной рост. Также в середине лета, согласно новым нормам законодательства, произойдёт очередной этап повышения цен, связанный на этот раз с увеличением акцизных сборов. В общей сложности рост должен достичь отметки в 1,5 рубля.

Ранее относительно подорожания топлива в России уже высказались ряд авторитетных экспертов в данной области. По мнению специалистов, в 2018 году в среднем по стране рост цен составит порядка 3 рублей.