Россия и Армения договорились о цене на природный газ в 2018 году

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Члены действующего правительства РФ утвердили цену на природный газ, который будет поставляться в Армению в 2018 году. Стоимость одной тысячи кубов составила 150 долларов США. Под соответствующим распоряжением уже успел подписаться премьер-министр России Медведев.

С полным текстом документов можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации. В сообщениях российских информационных агентств уточняется, что данное распоряжение утверждает протокол о внесении изменений в порядок межправительственного соглашения, которое регламентирует порядок ценообразования при поставках природного газа Армении.

Алексей Миллер, занимающий должность руководителя российского концерна «Газпром», после встречи глав правительств РФ и Армении сообщил, что стоимость «голубого» топлива для страны в 2018 году останется на уровне прошедшего года.

Как известно, до середины весны 2016-го Армения покупала у РФ газ по цене в 165 долларов США за одну тысячу кубов. Сегодня «Газпром» является основным поставщиком этого вида топлива для Армении. Газ доставляется в эту страну через Грузию.