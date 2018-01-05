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В Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразовали в акционерное общество

Сегодня, 11:02

В акционерное общество преобразована государственная нефтяная компания Саудовской Аравии - Saudi Aramco. Такую информацию распространили в официальном бюллетене королевства.

 Сегодня, 5 января, появилось сообщение о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco теперь становится акционерным обществом. Такая необходимость возникла после того, как ее руководство решило размещать акции компании публично.

Известно, что капитал Saudi Aramco составляет около 16 миллиардов долларов, что эквивалентно 200 миллиардам акций. Эксперты предполагают, что после окончательного переоформления юридического статуса в состав правления компании войдут 11 человек.

Напомним, что о таком решении руководство компании Saudi Aramco заявило еще в начале 2016 года. Выйти на фондовый рынок компания планирует на Нью-йоркской фондовой бирже. Официально такие данные еще не подтверждены. Изменение юридического статуса столкнуло организаторов с финансовыми и правовыми проблемами, которые могут затянуть процесс окончательного перехода до 2019 года.


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