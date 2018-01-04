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На Балаковской АЭС отключили третий энергоблок из-за ремонта

Вчера, 17:38

На Балаковской АЭС в Саратовской области отключили третий энергоблок в связи с проведением ремонтных работ.

В сообщении указано, что плановые работы будут выполняться приблизительно на протяжении 75 дней. Отключение произошло 3 января. Отмечается, что данная мера никак не повлияет на европейскую часть России, так как всё проводится согласно установленным стандартам. В общей сложности, данный энергоблок при взаимодействии с первым, вторым и четвёртым, способен производить 3200 МВт.

Напомним, что Балаковская АЭС является одним из мощнейших отечественных производителей электрической энергии. Она находится в 10 километрах на северо-восток от города Балаково. Официальное открытие станции состоялось в 1986 году. Её общая мощность составляет 4000 МВт.


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