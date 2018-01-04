"Газпром" положил больше 700 км морской части "Турецкого потока"

Сегодня, 13:58

В настоящее время "Газпром" проложил больше 700 километров обеих веток газопровода под названием "Турецкий поток". Это примерно 38 процентов от общей длины всего морского участка, сообщает источникам председатель компании Алексей Миллер.

По его словам, труба будет уложена на дне Чёрного моря. Это даст хорошие поставки Турции и Странам Европы. Из информации источников, все работы будут завершены не раньше 2019 года.

Важным ключом является тот факт, что каждая ветвь трубопровода имеет мощность передачи более чем в 15 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство участка ведёт компания South Stream B.V. В 2016 она подписала договор на строительство первой ветви газопровода.