Польша подпишет с РФ контракт на газ без привязки к цене нефти

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Польские партнеры РФ из нефтегазовой компании PGNiG хотят продлить поставки природного газа. По истечении контракта в 2022 году поляки могут подписать документы, если цена не будет привязана к цене на нефть. Об этом сообщил Мачей Вожняк, глава PGNiG.

Стало известно, что глава компании PGNiG Мачей Вожняк дал интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna. В одном из вопросов прозвучал намек на продление контракта, который может стать реальностью после 2022 года. Обязательным условием этого глава нефтегазовой корпорации видит отсутствие привязки цен на газ к ценам на нефть.

«Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение», - считает Вожняк.

Вожняк уточнил, что контракт 2022 года будет более коротким, а также станет подразумевать меньшие объемы газа.