За 2017 год на Запад поставлено больше нефти из РФ

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Подведены итоги уходящего 2017 года. Исходя из статистических данных в 2017 году, по сравнению с 2016 объемы поставок российской нефти в зарубежные страны увеличились на 1,1 %.

В страны дальнего зарубежья по сравнению с 2016 годом поставлено на 1,1 % больше нефти, в страны же ближнего зарубежья поставки снизились на 0,4 %.

Наибольшее количество поставок нефти произведено по трубопроводам «Транснефти». Как отмечается в сводке Центрального диспетчерского управления ТЭК, значительное число потока сырья составляет продукт компании «Роснефть», далее идёт сырье корпорации «Сургутнефтегаз».

В декабре 2017 года ежедневно вывозилось почти 4,5 млн баррелей сырья, что на 6,7% меньше, чем в 2016 году.

По прогнозам Всемирного банка цены на нефть в 2018 году будут составлять $56 за барелль. Россия в новом году также повысила экспотрные пошлины на нефть.