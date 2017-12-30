Министр заявил о возможном снижении цен на топливо в Крыму с запуском моста

Вчера, 17:10

Министр топлива и энергетики РК Вадим Белик в своём недавнем интервью заявил, что, возможно, цены на топливо на полуострове снизятся после того, как введут в эксплуатацию мост через Керченский пролив.

Белик заявил, что цены на бензин в Крыму выше, нежели в других регионах. Здесь нужно помнить о затратах на логистику, а именно железнодорожную транспортировку и паромную переправу. Но после введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив ситуация по ценам может измениться из-за возможного сравнения Крыма с Краснодарским краем.

Чиновник добавил, что поставщики тратят много средств именно на паромную переправу. Бывает, что она не функционирует, например, из-за шторма. В таком случае может возникнуть дефицит топлива на полуострове, который был два года назад. В данный момент запас топлива составляет 10 тысяч тонн. Такого объёма хватит примерно на 10 дней.

Цены на топливо в Крыму могут и понизиться, но стоит помнить о новых акцизах, которые повысятся в целых два раза с 1 января 2018 года. Поэтому по всей РФ бензин станет дороже. Рост цен можно наблюдать уже в наше время.