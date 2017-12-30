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Сергей Иванов: сомневаться в безопасности новых МСЗ не следует

Сегодня, 05:59

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил РИА «Новости», что сомневаться в безопасности Мусоросжигательных заводов (МСЗ), которые должны построить в Подмосковье и Республике Татарстан, не стоит.

 Как рассказал собеседник агентства, эти предприятия будут по итогам проведенного конкурса построены ГК «РТ-Инвест» (подразделение «Ростехнологий»). При возведении заводов будет применена уникальная технология, которой обладает японско-швейцарская технология компания Hitachi. Последняя за годы своей деятельности построила сотни подобных предприятий в разных странах, в том числе в центре таких мегаполисов, как Токио и Вена. Эта технология экологически безвредна. Неслучайно, Стокгольм полностью отапливается собственным мусором, его уже не хватает, и шведы стали покупать отходы за рубежом.

Как подчеркнул Сергей Иванов, каждый год в РФ производится до 70000 тонн ТКО. Московский регион производит 11000000 тонн каждый год. Только 7% ТКО из столицы и МО вторично перерабатываются. С появлением МСЗ эта проблема получит частичное решение.

 


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