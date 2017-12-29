В России бензин с начала года подорожал на 7,2%

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Специалисты Росстата опубликовали данные по динамике цен в России за 2017 год. С 1 января по 24 декабря этого года бензин подорожал на 7,2%, а дизельное топливо на 9,9%. Такое подорожание произошло на фоне общего роста потребительских цен на 2,5%.

Судя по статистическим данным, рост цен на топливо стремительно увеличился, начиная с осени и достиг апогея в последние дни уходящего года. Только за прошлую неделю было отмечено подорожание бензина в среднем на 10 копеек, а дизельное топливо, побило годовой рекорд, поднявшись в цене на 23 копейки. Такой пик наблюдался почти во всех регионах Российской Федерации.

Особенно ощутимым подорожание стало в Петропавловске-Камчатском, где за последнюю неделю декабря бензин поднялся в цене на 2,1%. Однако наблюдалось и незначительное снижение цен на топливо. Например, в Ульяновске и Липецке. Москва и Санкт-Петербург почти не ощутили декабрьского подорожания, там рост составил около двух десятых процента.