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Россия оказалась в финансовой ловушке из-за роста цен на нефть

Сегодня, 09:31

Сделка ОПЕК+, подразумевающая ограничение объемов добычи нефти, загнала основных ее участников в лице России и Саудовской Аравии в финансовую ловушку. Последствием договора может стать резкое обрушение цен на «черное золото» после 2018 года, как следует из статьи, опубликованной в "Ведомостях".

Согласно мнению отечественных энергетических экспертов, в скором времени жидкие углероды обзаведутся небывалым спросом, из-за чего некоторые участники сделки ОПЕК+ захотят раньше оговоренных сроков «открыть краны». В результате, Россия окажется в финансовой ловушке из-за роста цен на нефть.

Как отметили специалисты, в ближайшее время баррель «черного золота» будет оцениваться в 40-70 долларов. Подняться ему не позволят рост собственной добычи нефти в Канаде, Бразилии и прочих государствах, а также американские сланцевые проекты. Единственным условием для падения цен на нефть является исчерпание их складских запасов.

Напомним, решением президента РФ Владимира Путина сделка ОПЕК+ продлена до 2019 года. Главной ее проблемой энергетические эксперты считают невозможность спрогнозировать поведение участников договора после истечения его срока действия.


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