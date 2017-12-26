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Цена нефти Brent «ушла» за 66 долларов за баррель

Вчера, 20:18

Цена нефти, относящейся к марке Brent, «ушла» сегодня за показатель своей стоимости за баррель в 66 долларов. Такие её ценовые показатели продемонстрировали состоявшиеся торги.

Фьючерсы на Brent продолжают бить свои стоимостные рекорды. Впервые за год, цена их предстоящих поставок,  с отсрочкой на почти два месяца, достигла максимальных показателей.

Сегодня на всех крупнейших биржах мира, торгующих данным продуктом, стоимость барреля Brent с поставкой на февраль, составляла 66,4 доллара.

Таким образом, стоимость единицы нефти данного качества, которая будет поставлена в феврале, возросла лишь за сутки торгов на 1,8%.

Какие объёмы были при этом проданы, не сообщается. В то же время, данный показатель находится в параметрах, предсказанных ранее целым рядом международных экспертов.

Они не исключают, нефтяной курс российской нефти будет продолжать демонстрировать свой рост.


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