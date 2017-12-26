Россия на исходе года остаётся крупнейшим экспортёром нефти в Китай

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В ноябре Россия сохранила за собой лидерство по объёму экспортируемой в Китай нефти. В данном отношении она удерживает первенство вот уже девять месяцев, потеснив Саудовскую Аравию.

Как передают китайские масс-медиа, в прошлом месяце Россия поставила в КНР 5,12 миллиона тонн «чёрного золота». В среднесуточном отношении это порядка 1,246 миллиона баррелей. Данный показатель превышает прошлогодний результат на 11%. В то же время основной конкурент в лице Саудовской Аравии экспортировал в страну каждые сутки 1,056 миллиона баррелей, что на 7,8%, чем годом ранее.

Ранее мы писали, что «Газпром» нарастил природного газа в Австрию. Объёмы экспортируемого топлива выросли на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.