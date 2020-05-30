IDC: Европейский рынок смартфонов ждёт рекордный обвал

Сегодня, 15:12

Больше других в регионе EMEA может пострадать Россия.

Аналитики компании International Data Corporation (IDC) сделали неутешительный прогноз для стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Из-за карантинных ограничений спрос на гаджеты в регионе снизился почти в четверть — рекордный показатель за 14 лет сбора статистики продаж смартфонов.

По предварительным данным, сумма поставок без учёта налогов составит 19 млрд $ в эквиваленте 63 млн устройств. Директор IDC EMEA, Саймон Бейкер (Simon Baker), отмечает, что до сих пор самым крупным считали 13-процентный обвал во время экономического кризиса в 3-м квартале 2009 года.

Спад, который ждёт европейский рынок во 2-м квартале 2020, спровоцирован закрытием салонов связи и официальных магазинов в связи с карантином. По прогнозам резкое сокращение поставок ожидается на юге Европы и в России, где заметно ухудшилась экономическая ситуация.

И аналитики IDC ожидают, что падение в 3-м квартале будет продолжаться. В пользу неутешительных прогнозов говорит перенос запуска Android 11 и других ежегодных презентаций.