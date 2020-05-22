Жерар Депардье получил право на субсидию в России как пострадавший от коронавируса ИП

Вчера, 18:53

Французский актёр может рассчитывать на финансовую поддержку от государства в размере 12 130 рублей на каждого наёмного сотрудника.

Жерар Депардье был официально признан индивидуальным предпринимателем-жертвой коронавируса и получил право на субсидию в России. Данные известного актёра были найдены в соответствующем реестре Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ сотрудниками издания «Открытые медиа».

Как пострадавший от коронавируса ИП Депардье имеет право на госпомощь за май и июнь в объёме 12 130 рублей на каждого наёмного сотрудника. Помимо прочего, актёр может рассчитывать на отсрочку по налогам и взносам. Для получения госфинансирования знаменитость должен пройти небольшую проверку и воздержаться от увольнения более 10% работников.

Напомним, что российский паспорт Жерар Депардье получил указом президента РФ в 2013 году. Сперва актёр зарегистрировал ИП в Саранске, но затем перерегистрировал его в Новосибирске. Два года назад из-за долгов по налогам у него возникли неприятности с судебными приставами, в результате чего была даже предпринята попытка описать имущество Депардье в России. По некоторым оценкам, состояние звезды кино составляет порядка $200 млн.