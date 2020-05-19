Россия в целях экономии перейдет на нефтяной план США

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Соответствующая задача уже обсуждается по запросу Минэнерго.

Исполнительный директор «Российского Газового общества» (РГО) Роман Самсонов подтвердил, что на данный момент ведется обсуждение возможности создания системы для хранения нефтяного резерва России. Продиктовано это снижением спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса. Такой же нефтяной план в целях экономии используют США и Саудовская Аравия.

Экспертная группа РГО уверена в целесообразности данного решения на территории РФ. Если все удастся воплотить, то возможно будет сберегать стратегический запас в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в России.

Однако, говорить о запуске системы в краткосрочной перспективе не приходится. Если в «штатах» она работает годами, то в России на ее создание может уйти от 10 до 12 лет. Процесс можно ускорить если создавать хранилища на базе уже существующих, тогда сроки снижаются до 5 лет.

Предложения уже находятся на рассмотрении у замминистра энергетики Павла Сорокина. Чиновник выступил за его актуальность и призвал заняться дальнейшей проработкой.