Из жизни ушел владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Сегодня, 10:01

Причина смерти владельца банка уточняется, однако известно, что в 2018-м году мужчина перенес инсульт и страдал от серьезной болезни. О смерти стало известно благодаря банковскому сайту, на котором разместили новость сегодня во второй половине дня.

В 90-х Владимира Когана знали как самого влиятельного банкира в Петербурге. В числе его друзей и клиентов были высокопоставленные чиновники того времени и множество людей, которые могли бы попасть на страницы Forbes.

В тех же годах Коган полностью берет на себя контроль Промстройбанка. Однако в 2000-х он и его бизнес-партнер Давид Трактовенко распродают активы и заключают крупнейшую свою сделку – продают Промстройбанк ВТБ за 577 миллионов долларов.

В 2015-м году Коган выкупил контрольный пакет акций (82%) у «Уралсиба». По состоянию на 2018 год Коган был владельцем 81,81% акций, а бывший хозяин банка Николай Цветков владел 11,35%. Медийные клиенты банка «Уралсиб» рассказывают, что практически вся структура держится на Владимире Когане.

Примечательно, что в начале этого года «Уралсиб» занял 19 место в списке всех банков Российской Федерации по числу активов. В этом же году состояние банкира оценивается более чем в 700 млн долларов.