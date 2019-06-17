Российские банки навязывают страховку. ФАС начнет проверку

Сегодня, 12:41

Госдума РФ порекомендовала обратить внимание на жалобы граждан. Крупные банки навязывают клиентам услуги страховых компаний, которые с ними сотрудничают.

Федеральная антимонопольная служба совместно с ЦБ должна разработать законопроекты, регулирующие страхование банковских счетов. Свои рекомендации комитет по финансовому рынку изложил в документе к Банку России.

Также Госдума предлагает продолжить разработку мер, направленных на поддержание ценовой стабильности и защиту финансового благополучия населения. ЦБ следует заняться составлением прогнозов развития экономики и ключевых ставок.

Правительство РФ вместе с Банком России планируют принять меры для поддержания финансовой конкуренции, а также обратить внимание на участие государства в работе финансовых институтов. Госдума считает, что вмешиваться можно только в исключительных случаях.

Основным темой, на которую обратили внимание граждане, стал вопрос о страховании. По данным ФАС, в прошлом году более 70% жалоб касались именно правил заключения страховки. Банки навязывают определенную компанию при оформлении кредитного продукта. Также были зафиксированы случаи, когда банк отказался принимать страховой полис, оформленный в компании, которая с конкретным банком не сотрудничает. Подобные обращения начали массово поступать в ФАС с 2017 года.