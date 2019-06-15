Без денег и крыши над головой: Рост цен на жильё настигнет россиян уже этим летом

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Прогнозируемое повышение на 12% может обернуться в 20%, а то и в 30%.

Россиянам, мечтающим о своём уголке, следует поторопиться с решением о покупке жилья. Последние реформы показывают, что уже этим летом, с 1 июля, их настигнет новый рост цен на недвижимость на всех рынках. Обусловлен он несколькими факторами, первый из которых – реформа долевого строительства.

Теперь застройщики будут получать деньги от россиян через банки, когда объект уже будет сдан. На покупателей строительная компания возложит издержки и риски, с которым столкнётся. Проценты «убегут» в конечную цену за квадратный метр. В среднем рост цен в таких условиях составит 12-15%.

К этому добавится второй фактор, с которым столкнутся все стороны - это повышение НДС с 18% до 20%. Это напрямую отразилось на стоимости строительных материалов, работ и прочих нюансов строительства.

Третьим фактором стала нестабильная ипотечная политика. В России она долгое время была достаточно низкой. Центробанк старался её регулировать, то понижая, то повышая, то выдумывая для этого спорные поводы. Для многих россиян ипотечное жильё было относительно доступным, что в одно время вызвало ажиотаж и логичный рост цен.

Однако для большинства решение регулятора означало остаться без денег и крыши над головой. Во всём мире цену за квадратный метр вычисляют, исходя из среднего дохода в стране. В России квадратный метр новой квартиры нередко стоит около 150-200 тыс. руб при зарплате меньше 100 тыс. руб, поэтому даже нулевая ставка остаётся им недоступной. Это следует учитывать при покупке жилья.

Отметим, что в расчёты цен на недвижимость не включались «локальные бедствия», вроде инфляции, кризисов и прочих экономических потрясений. Эксперты считают, что с 1 июля, когда в силу вступит последняя реформа, цены будут только расти. Поэтому для выгодной покупки необходимо уделять внимание истории застройщика и изучать экономическое состояние страны и прогнозы экспертов.