Экономия в условиях нищеты: Больше 50% россиян покупают товары только по акции

Сегодня, 14:25

Падение уровня дохода населения приводит к понижения индекса потребительского доверия.

Аналитики российского отделения компании Ipsos Concom анонсировали результаты социологического исследования, которые показывают, что по итогам 2018 года больше 50% россиян покупают товары только по акции. Это на 5% больше в сравнении 2017 годом, и на 9% - с 2016.

Жесткая экономия в условиях современной нищеты вынуждает граждан занимать выжидательную позицию. Ведь рано или поздно торговыми сетями будут предложены некоторые необходимые товары по «огромным» скидкам. В некоторых категориях продукции, пользующиеся ежедневным спросом, доля промо достигла рекордных 70%.

Завсегдатые клиенты магазинов и супермаркетов, увидев так называемый «красный ценник» не обращают внимания на немало важные аспекты, такие как срок годности и условия хранения товара.

Эксперты уверены, частое использование программы скидок и акций может привести к понижению доверия и ценности к данной марке продукции. Это может привести к падению уровня продаж.

«В свете весьма низкой покупательной способности граждан необходимо полностью и синхронно отказаться от использования промо. Иначе победителем на рынке останется сеть, сохранившая скидки, даже самые минимальные», - констатировал аналитик.