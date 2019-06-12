У Белоруссии появились проблемы с госзаймом у России

Сегодня, 20:33

При привлечении 600 млн долларов в российских рублях возникли непредвиденные проблемы, сообщает Минфин Белоруссии.

Максим Ермолович, являющийся министром финансов Белоруссии констатировал, что при привлечении 600 млн долларов в виде государственного займа у России появились непредвиденные проблемы. Он сообщил, что его страна выполнила нужные условия, однако проблема всё равно появилась. Такая же ситуация возникла и с траншем от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФРС). Точную причину министр не называет.

Было сообщено, что эти деньги планировали потратить на снижение внешнего долга страны. Но в связи с проблемами придётся разрабатывать и исполнять другие планы по изысканию займов. Один из таких планов уже привели в действие – на внутреннем рынке реализовали 500 млн долларов в облигациях долларов и евро.

Ещё одним источником внешнего займа может стать Китай – Минфин Белоруссии разработал предварительное соглашение сотрудничества с Банком развития Китая, стоимостью в 500 млн долларов. Для Китая это 3,5 млрд юаней.