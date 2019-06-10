Первый экономический квартал обрадовал жителей Воронежа повышением средней з/п

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По данным исследования средний заработок граждан приблизился к 40 тыс. рублей.

Согласно данным Воронежстата, за первый экономический квартал зарплата жителей Воронежа выросла на 9,9%. Теперь средняя з/п воронежцев составляет 38,9 тыс. рублей. Учитывая инфляцию, реальный уровень з/п также вырос на 4,3%. Учитывая эти данные, экономический квартал обрадовал работающую прослойку населения повышением средней з/п, но это касается только их.

Исходя из статистики, число граждан находящиеся в поиске работы в центре занятости 6,6 тыс. человек 5,6 тыс. из которых имеют статус безработного. Сравнивая эти данные со статистикой 2018 года вырисовывается серьёзный рост безработицы. Число официальных безработных выросло на 28,6%, а незанятых на 17,3%.

Данная статистика обращает внимание на проблему роста безработицы, так как это может служить весомым фактором для повышения среднего з/п и использования этих данных в официальных источниках.