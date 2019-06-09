А Путин говорил обратное: Госдума планирует задушить малый и средний бизнес рейтингами в госзукапках

Сегодня, 16:31

Накануне на ПМЭФ Путин рассказывал, как государство максимально будет поддерживать бизнес в России.

Президент рассказал о важности наведения порядка в сфере предпринимательства, обезопасить бизнес от незаконных действия со стороны правоохранительных органов, а также организовать помощь в выявлении и своевременной передачи информации об этих нарушениях. Так, по словам главы государства, уже в нынешнем году появится специальная цифровая платформа для оперативной и безопасной передачи информации о нарушениях со стороны правоохранителей и других структур.

Однако в Госдуме немного иначе считают, нежели президент Путин. Парламентарии рассмотрят проект поправок в закон о контрактной системе в сфере госзакупок для государственных и муниципальных учреждений. Однако Госдума планирует задушить малый бизнес своими рейтингами в госзакупках. Проект предусматривает возможность допуска к участию на торгах только те компании, которые имеют «хороший» рейтинг. Другим же доступ будет закрыт. Это значит, что малый бизнес, молодые предприниматели и новички в торговле или сфере услуг - лишатся поддержки государства на самом простом уровне. А ведь Путин говорил обратное, что поддержка будет, что помогут справиться с трудностями.

Возможно, что некоторые власть имущие таким образом расчищают себе дорогу от конкурентов, которых стало настолько много, что пришлось прибегать к таким методам. Ведь компании с хорошим рейтингом, допущенные к торгам на госзакупках, могут принадлежать тем же чиновникам или представителям правоохранительных органов, судебной власти. Такие компании с радостью примкнули бы к «корыту», из которого хорошо «кормят». А их владельцы с радостью лоббировали бы такой закон. Вероятно, заявление Путина прозвучало не так четко и громко, как должно было. Возможно, Владимир Путин ещё раз повторит свою позицию парламентариям, которые не смогли расслышать его послание 7 июня на ПМЭФ.