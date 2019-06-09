Транснефть: Чистая нефть начала поступать в Польшу

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Сегодня, 9 июня, нефтепровод «Дружба» возобновил транспортировку нефти транзитом через Белоруссию.

Об этом сообщила пресс-служба транспортной компании, Польша открыла прием на ПСП «Адамова застава» в 7 часов утра по московскому времени.

Крупнейшими потребителями транспортируемой в нефтепроводе нефти являются белорусские нефтеперерабатывающие заводы, в апреле сообщившие о резком ухудшении ее качества. Из-за чего европейские потребители прекратили прием и переработку.

По сообщению «Транснефти» источник загрязнения был обнаружен на участке Самара – Унеча. По заключению следственных органов РФ загрязнение было умышленным, таким образом злоумышленники пытались скрыть хищение сырья из магистрали. Следственные действия по возбужденному уголовному делу продолжаются.

Поставки чистой нефти не территорию Белоруссии были возобновлены в мае. Возобновление поставок в Европу планировалось на начало июля.