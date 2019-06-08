Орешкин: Покупка ЦБ коммерческих банков – путь к ограничению конкуренции

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Глава Минэкономразвития высказался против огосударствления банковского сектора России.

Заявление министра прозвучало на проходящем Пертербургском международном экономическом форуме. Со слов Орешкина, в последние годы доля государственных банков, в сравнении с частными, значительно возросла. Главным сторонником огосударствления является Центральный банк России. Это, по мнению министра, ведет к ограничению конкуренции на рынке банковских услуг.

Ограничение для государственных структур планируется ввести при помощи поправок в закон «О защите конкуренции». Поправки разработаны Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ. Согласно этим поправкам, государству запрещается приобретать акции и доли коммерческих банков и частных финансовых компаний. Исключения составляют случаи, когда покупка необходима для проведения санации, при принятии специального закона, либо по особому распоряжению президента или правительства.

Контроль планируется возложить на ФАС.

Ситуацию это коренным образом не исправит - доля государства на рынке банковских услуг составляет 70%, но позволит сдержать.