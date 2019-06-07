Развод не удался: Отец Мантурова с партнёрами хотел «кинуть» московскую фирму на 26 млн?

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Компания «Жемчужина» Валентина Мантурова заказала постройку зданий для отеля в Геленджике у столичного застройщика, а позже и приняла объект, но расплатиться не соизволила.

Нынешний министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров является одним из политических долгожителей в кабмине Дмитрия Медведева. Премьер взял его на пост главы Минпромторга сразу после возвращения с должности президента в 2012 году. Когда президент России Владимир Путин поручил обновить состав кабмина в прошлом году, Мантуров оказался одним из тех, кто сохранил свой пост. Хочется верить, что благодаря большим успехам в отрасли. Вместе с тем, «фартовым» руководство Дениса Валентиновича в торгово-промышленном ведомстве стало наверняка, если не для страны в целом, то для одной компании уж точно. Компании его отца Валентина Мантурова.

Ходят слухи, что в высокие кабинеты Мантурова-младшего продвинул именно он, бывший высокопоставленный дипломат, а ныне успешный бизнесмен. Как выяснилось, с момента прихода Дениса Валентиновича на пост министра торговли и промышленности, капитализация компании его отца ООО «Финансовые системы», которой он владеет на пару с сыном Ростеха Сергея Чемезова, выросла в несколько раз. Причём значительный рост наблюдался с 2014 года, когда весь российский бизнес переживал непростые времена.

Но что же стало причиной головокружительного успеха в бизнесе Валентина Мантурова в эпоху сильнейшего кризиса? Может быть то, что он не всегда платит по счетам? Как выяснилось, компания отца главы Минпромторга РФ наняла московскую фирму для строительства отеля на Кубани, но когда работы были завершены, за услуги решила не платить. Неужели отец Мантурова с партнёрами хотел «кинуть» подрядчика на 26 млн?

Ясность в этом вопросе наводит решение арбитражного суда города Москвы от 26 декабря 2018 года. Выдано оно по делу об иске столичной строительной компании ООО «ТИКСТРОЙИНВЕСТ» к АО «Жемчужина». Учредителями акционерного общества являются упомянутая ООО «Финансовые системы» Валентина Мантурова и ЗАО «Финансовая компания «Профит Хауз».

В 2015 году «дочка» компании отца министра торговли наняла московских строителей для возведения комплекса построек будущего отеля в Геленджике. Как следует из материалов суда, по завершению строительства, представители АО «Жемчужина» просто не стали подписывать акты приёма выполненных работ. Соответственно и заплатить за услуги подрядчика фирма Мантурова также не соизволила.

Хотя, стоит всё же отметить, что о частичной оплате строительно-монтажных работ по договору в решении упоминается. В любом случае, АО «Жемчужина» осталась должна ООО «ТИКСТРОЙИНВЕСТ» более 26 млн рублей. Время шло, построенные объекты были введены в эксплуатацию и, вероятно, приносили прибыль, но Валентин Мантуров и его партнёры не спешили рассчитываться со строителями, и те решили подать в суд. Юристы ответчика утверждали, что платить их наниматели ничего не должны, поскольку работы не принимали и вообще, может, выполнены они, эти работы, были некачественно.

Правда, объяснить, почему построенный даром отель отец министра Мантурова с партнёрами всё же ввели в эксплуатацию, юристы не смогли. В итоге, суд встал на сторону истца и обязал АО «Жемчужина» спустя три года расплатиться с подрядчиком. Ответчик подал апелляцию на это решение, но она была отклонена. Таким образом, вне зависимости от того, имел место быть «развод» или нет, точно можно сказать, что он не удался. А может отец главы Минпромторга РФ и вовсе не имел умысла кого-либо обманывать, а просто ошибся с расчётами? Вполне возможно. Одно ясно – правосудие в России всё же может работать и против власти со всеми её состоятельными родственниками.