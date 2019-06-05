Ахиллесова пята Вашингтона – МВД рассказало, почему шахты угрожают безопасности США

Сегодня, 17:14

Шахтёры могут так же «обезоружить» Россию.

Торгово-экономическая война США и Китая перешла на тот уровень, на котором американская сторона вряд ли отступит или поддастся китайской. На этом фоне Дональд Трамп дал команду ведомствам нарастить объёмы добычи природных ископаемых в кротчайшие сроки, в том числе и в океане. В частности, речь идёт о таких редких ископаемых, как уран, олово, кобальт и калий, которые используются крупными предприятиями.

Глава американского МВД Дэвид Бернхардт заявил, что ранее шахты в США простаивали, поскольку компании предпочитали не только закупать ископаемые, но и оплачивали рабочую силу в Китае, поскольку это было в несколько раз дешевле. Простой шахт стал угрожающим фактором для экономики и безопасности США, заявили в МВД, поскольку поставили страну в позу сильной зависимости от экономик других стран.

Стоит оговориться, что американское МВД занимается вопросами природных ресурсов и экологией в целом, поэтому рассматривать заявление ведомства с правой точки зрения сложно.

Но очевидно, что ахиллесова пята Вашингтона заключается не в шахтах или зависимости от других экономик, а в действующей администрации. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что и без того редкие для США ископаемые (их в списке около 30) недолго смогут удовлетворять потребности технологических гигантов, базирующихся в стране. За последние годы компании не показали, что заботятся о благосостоянии населения и повышении уровня жизни, поэтому их спрос будет просто истощать землю. А законы капитализма станут причиной повышения цены на добычу, работу и, как следствие, конечный продукт. В итоге, наступит новый этап вынужденной зависимости от других.

В России условные шахтёры тоже могут так обезоружить страну. Распродавая недра, Москва не ищет пути их замены в будущем, поэтому рискует попасть в такую же яму – стать постоянным покупателем, а не продавцом. Согласно статистике 2017 года, Россия занимает 1 место в мире по количеству природных ископаемых, за ней следуют США, поэтому сценарий американской зависимость от российской экономики просчитать ещё возможно.