План Путина несостоятелен: Двукратный рост экономики невозможен раньше 2024 года - финансисты

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Американские финансисты считают, что в 2019-2020 годах рост российской экономики не сможет преодолеть рубеж двукратного увеличения.

По мнению заокеанских специалистов, рост экономики не сможет преодолеть рубеж роста ВВП выше 2% в годы. И такая перспектива сохранится на протяжении ближайших нескольких лет. Специалисты утверждают, что план Путина не состоятелен и провалится.

Это обусловлено тем, что скорость принятия законов не успевает за нацпроектами, которые и должны ускорить темпы роста экономики. Однако отечественные специалисты более оптимистичны в это вопросе. Они считают, что к успеху должна привести стимуляция деловой среды, а также увеличить финансирование нацпроектов. Это должно позволить обеспечить 3% рост ВВП.

План Путина был озвучен ещё в 2018 году, в котором он озвучил необходимость увеличить темпы роста экономики и стать на 5 место в мире, подвинувшись вверх на одну строчку. Финансисты считают, что двукратный рост экономики невозможен, по крайней мере сейчас. Аналитики Bloomberg резюмируют, что достижение двукратного прироста ВВП может произойти не раньше 2024 года.