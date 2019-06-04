Кто щедрее? Роснефть платит инвесторам в разы меньше своих конкурентов

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Вторая компания по добыче нефти в мире, платит меньше тех, кто по уровню добычи находится далеко от Роснефти.

Год назад по поручению Владимира Путина, Роснефть начала выплачивать своим инвесторам 50% от чистой прибыли. В 2018 году чистая прибыль компании составила $8,9 млрд, что превысило показатели 2017 в 2,5 раза. По данным самой компании, она находится на втором месте по добыче нефти в мире (5,4%), уступая только Saudi Aramco.

Однако накануне Shell отчиталась о дивидендах своим инвесторам и стало понятно, кто щедрее. Royal Dutch Shell Plc планирует выплатить своим акционерам и инвесторам минимум $125 млрд в течении 5 лет. Этот период заканчивается в 2020 году. Получается, что Shell, которая по мнению Роснефти, в 2016 году находилась на 5 месте в списке добывающих компаний - платит своим инвесторам и акционерам по $25 млрд в год.

Тогда закрадывается вопрос о том, почему Роснефть платит своим инвесторам в разы меньше своих конкурентов, которые и близко не находятся в списке, что представлен на сайте компании.

Роснефть, с добычей более 210 млн тонн нефти в год и считающая себя первой в мире по добыче. Но почему-то доходы компании несопоставимы с тем, что зарабатывают и платят дивидендами те, кто в разы меньше добывает. Отсюда и стоимость топлива на заправках, и суммы дивидендов акционерам.