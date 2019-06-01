Кузница олигархов - Ректор МГУ Садовничий зарабатывает более миллиона в месяц

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Декларация о доходах руководителя вуза за 2018 год попала в открытый доступ. Суммарный доход, указанный в ней, составил 13,1 млн рублей.

Виктор Садовничий не только занимает должность ректора, он также является заведующим кафедрой на механико-математическом факультете. Эту должность он совмещает с ректорской на половину ставки. Таким образом, общий доход от ректорской и преподавательской деятельности составил 18,5 млн рублей. По сравнению с доходами в 2017 году, заработок Садовничего вырос более чем на один миллион.

Добиться таких результатов ректору удалось благодаря проведенной в 2018 году индексации заработных плат сотрудникам МГУ. Ректорская зарплата была проиндексирована на 12%, зарплаты заведующих кафедрами на 4%. Примечательно, что стипендия студентов осталась на прежнем уровне.

В 2017 году Садовничий назвал МГУ «главной кузницей олигархов» России. Университет вышел на первое место среди вузов России по количеству выпускников, занимающих высокие посты в крупнейших отечественных компаниях. А сам МГУ занял третье место после Стенфорда и Оксфорда в рейтинге вузов.