На доплаты VIP-пенсионерам? Власти рассказали, для кого заложили в бюджет еще 4 миллиарда рублей

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Во внесенном в Государственную Думу проекте нет ни слова об увеличении финансовой поддержки обычных пенсионеров.

Власти Российской Федерации, всячески пытаясь продвинуть программу «Социальная поддержка граждан», рассказали, для кого заложили в пенсионный бюджет еще 4 миллиарда рублей на текущий год.

Следуя из пояснительной записки к законопроекту, похоже, что выделенные миллиарды могут пойти на доплаты VIP-пенсионерам, потому как больше 362 миллионов направят на повышение пособий для детей погибших сотрудников МВД, 70 миллионов должно пойти на субсидирование «Центра защиты прав граждан», а почти 43 миллиона рублей выделят на обеспечение проезда пенсионеров-таможенников в учреждения санитарно-курортного типа.

При утверждении законопроекта в Государственной Думе финансирование государственной программы «Социальной поддержки граждан» возрастет на 1,38 триллиона российских рублей.

Однако, простым трудягам из народных масс, вероятно, эти деньги не достанутся. Такое разделение на «достойных и не совсем» может понести серьезные последствия для отношений между руководящей властью и бедствующим народом.