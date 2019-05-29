Китай оставит США у разбитого «электронного» корыта

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Пекин перекроет Вашингтону поставки редкоземельных элементов и возможности производить электронику в ответ на санкции США и развязанную торговую войну.

С приходом Дональда Трампа к власти в США политика в отношении Китая серьёзно ужесточилась. Новый президент посчитал, что КНР является ключевым соперником Штатов на внешнеэкономическом поле. Постепенно ситуация нагнеталась и вот, теперь в Вашингтоне открыто говорят о торговой войне с Пекином. Сильнейшим ударом по Китаю стало внесение крупнейшей технологической компании Huawei в «чёрный список».

Устройства популярного бренда не только нельзя будет экспортировать в США, но и предоставлять им программное обеспечение, hardware-компоненты, а также обновления для него. Учитывая, что гаджеты Huawei в основной своей массе используют ОС Android американской корпорации Google, а в качестве процессора — чипы Intel и Qualcomm, то это может означать крах китайской корпорации.

В Китае уже восприняли этот шаг как настоящую агрессию по отношению к себе. Местные СМИ «разгоняют» в обществе мнение, что Штаты являются враждебным государством. Граждан активно призывают или даже вынуждают отказаться от американской продукции. Учитывая, что китайский рынок для любой глобальной корпорации, коих в США большое множество, в последние десятилетия является приоритетным, последствия торговой войны для самих Штатов могут быть не менее серьёзными.

Однако не только потерей рынков рискует Вашингтон в этом противостоянии. Оказывается, что уже скоро, если тенденция продолжится, Китай, вполне вероятно, и вовсе оставит США у разбитого «электронного» корыта.

Агентство Синьхуа, которое многие считают «рупором официального Пекина» разместило статью, где рассуждает о последствиях для Вашингтона в случае запрета на импорт редкоземельных элементов. Большую часть этих материалов производит именно Китай. Они являются ключевыми компонентами для производства электроники и многих потребительских товаров, которые выпускают в США.

Своё слово на этот счёт сказал главред другого влиятельного издания Китая — Global Times. В своём Twitter он пишет, что источники в правительстве подтверждают высокую вероятность принятия такого решения. Более того, Китай готов и на другие контрмеры в будущем, утверждает он.

Как итог, можно предположить, что торговая война с КНР для США может обернуться сущим кошмаром. Похоже Дональд Трамп не в полной мере оценил риски от разрыва сотрудничества с Пекином и уже скоро может пожалеть о своём решении.