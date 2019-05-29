Белоруссия запретила ввоз конфет из России из-за кишечной палочки

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Временные ограничения по ввозу наложены на конфеты «Обыкновенное чудо», и будут действовать, пока продукция не станет соответствовать нормам и требованиям технического регламента Таможенного союза.

Об этом сообщил представитель белорусского Госстандарта. Бактерии были обнаружены в конфетах, закупленных для реализации в школьных столовых. Причины появления кишечной палочки в конфетах, могут быть самые разные, от несоблюдения санитарных норм и нарушении производственного процесса на производстве, до неправильного хранения и транспортировки.

Ранее Белоруссия запретила ввоз на свою территорию мармелада выпускающегося в России под брендом «Фрут-телла», и сокосодержащих напитков, производимых подмосковным предприятием «Силит». Причиной тому стало нахождение в составе продуктов добавок и красителей, не заявленных на упаковке, что также является грубым нарушением технического регламента.