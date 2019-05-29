«Свободная касса»: Рейтинг востребованных профессий возглавили продавцы-кассиры

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Знаменитая фраза «Не каждому дано так щедро жить - друзьям на память города дарить» - больше не актуальна, поскольку сейчас рейтинг профессий возглавляет не рабочий, инженер или строитель, а продавец-кассир.

Накануне ВНИИ (Всероссийский научно-исследовательский институт) провел исследование на предмет самых востребованных профессий. Результат исследования уже разместили в «Справочнике профессий» на портале Минтруда и соцзащиты. Результат, мягко говоря, не утешительный.

Так, согласно исследованию, самой востребованной профессией в России оказалась продавец-кассир. Об этой профессии опрошенные респонденты упоминали чаще всего. Также в тройку лидеров попал повар и педагог. Примечательно, что повар на втором месте, а не педагог. То, что рейтинг востребованных профессий возглавили продавцы-кассиры - может свидетельствовать о том, что рынок труда в России умирает. Достаточно напомнить о том, какие профессии были востребованные во времена СССР. Тогда в приоритете был рабочий человек, поскольку именно рабочие и инженерные специальности толкали экономику вперед семимильными шагами.

Некоторые специальности и профессии уходят в прошлое из-за технического прогресса, ведь он не стоит на месте. Но проблема не в том, что технический прогресс подвигает человека, а в том, что теми же педагогами взращивается общество потребления и предоставления услуг. Предыдущая система образования готовила высококлассных специалистов, которых хотел заполучить весь мир, со всего мира приезжали получить эти знания. А теперь образование готовит таких специалистов, которые должны быть способны с наигранной улыбкой молвить «свободная, касса».

Экономика медленно но уверенно приходит в застой, о чём говорят её темпы роста в 2,3% за прошедший год. С 2010 года темпы роста не превышали 4,5%. Пока экономика России направлена на потребление и представление услуг, а не на производство, строительство и разработки - рейтинги рынка труда и далее будут покорять повара и продавцы-кассиры.