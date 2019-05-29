Экономисты считают рост реальных зарплат в 2019 году нереальным

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У недееспособной экономики не может быть прироста зарплат.

После заседания экономического клуба 28 мая «О реальных доходах россиян» представители ВШЭ и РАНХиГС резюмировали, что рост реальных зарплат россиян в 2019 году нереален. Экономисты считают, что в нынешних геополитических условиях экономика страны не может нормально функционировать, а в связи с недееспособной экономикой рост зарплат является нереальным.

Тенденция на понижение зарплаты началась ещё с 2013 года и с того момента остановилась только в 2018 году, когда показатели приблизились к нулю, но в нынешнем году тенденция продолжилась. Это связано с удешевлением нефти и новыми санкциями против России.

Главной целью экономики страны является повышение доходов граждан и благосостояния народа, но в условиях, когда она не может реализовать себя, ждать повышения зарплат не приходится.

Однако стоит помнить об одной из девяти национальных целей развития до 2024 года, согласно которой должен сформироваться устойчивый рост доходов. Остаётся лишь ожидать реализации этого проекта.