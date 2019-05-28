Красота и надежность - ЦБ модернизирует купюру в 100 рублей ради экономии миллиардов

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Новая технология производства позволит продлить срок обращения банкнот, и реже запускать печатный станок.

Средняя продолжительность жизни бумажных банкнот, не превышает 2,5 лет, после чего они изымаются из оборота и уничтожаются. Для поддержания объема эмитированных ранее банкнот, Центробанк вынужден включать печатный станок и проводить эмиссию денег, равную изъятому из обращения объему. Ежегодная стоимость производства новых банкнот взамен старых превышает 3 млрд рублей в год.

Для экономии Центробанк России намерен увеличить срок жизни бумажных банкнот, применив новую технологию производства. Новая технология заключается в применении износоустойчивой бумаги и специального лака. Эта технология уже была испытана на двухсотрублевых купюрах и очень хорошо себя зарекомендовала, двухсотрублевки меньше загрязняются и изнашиваются, доля ветхих оказалась небольшой.

Применить новую технологию планируется в первую очередь на сторублевых банкнотах. Ожидаемая экономия, за счет увеличения срока жизни банкноты, в 3-4 раза выше, чем затраты на ее производство.

Чем реже включается печатный станок, тем больше экономия. Следующим этапом технология будет применена и к банкнотам других номиналов.